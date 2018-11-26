Ассоциация налогоплательщиков отметит более 40 предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В пятницу, 30 ноября, в конференц-холле гостиницы "Премьер-Палац" состоится празднование 20-летия Ассоциации налогоплательщиков Украины. В рамках празднования также наградят победителей Всеукраинского рейтинга "Добросовестные налогоплательщики - 2017", передает УНН.
Награждать победителей будут члены Высшей рейтинговой комиссии, которая и определяла их.
Вести церемонию будут телерадиоведущая Василиса Фролова и деятель искусств Александр Пириев. Среди почетных гостей — предыдущие президенты АНУ Степан Гавриш, Сергей Бычков, Николай Онищук, Василий Матийчик и др.
Всего для участия во Всеукраинском конкурсе “Добросовестные налогоплательщики — 2017” было подано 425 заявок со всей Украины: 90 — крупных налогоплательщиков, 207 — средних и 128 — малых предприятий. Из 44 победителей 11 предприятий из г. Киев, 6 — из Закарпатской области, 5 — из Львовской, 5 — из Одесской, 4 — с Харьковской, 3 — из Ивано-Франковска, 2 — из Киевской обл., 2 — с Полтавской обл., 2 — с Запорожской обл., по одному предприятию из Ровенской, Хмельницкой, Черкасской областей и еще одно предприятие на учете в Генеральной дирекции.
Оценивая кандидатов, члены комиссии считали соотношение суммы налога на прибыль к полученным доходам, полноту и своевременность уплаты налогов и сборов, налоговую дисциплину, среднюю заработную плату по предприятию, количество рабочих мест, сумму уплаченных налогов и соотношение сумм, потраченных на социальные программы и благотворительные акции, к сумме полученной прибыли за соответствующий год.
“Значительную роль в оценке играли не абсолютные, а относительные показатели эффективности работы. Сумма уплаченных налогов не является решающей. Кандидаты на победу в рейтинге должны продемонстрировать высокие достижения по соблюдению налоговой дисциплины, количества официально трудоустроенных и суммы расходов на социальные программы”, - отмечает Председатель Высшей рейтинговой комиссии, Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.
Проведение ежегодного Всеукраинского рейтинга “Добросовестные налогоплательщики” основано Ассоциацией в 2011 году. Цель Рейтинга — повысить авторитет добросовестных налогоплательщиков в бизнесе, обществе и государстве.
Ассоциация подала заявку в Укрпатент на регистрацию знака Всеукраинский рейтинг “Добросовестные налогоплательщики”.
Справка: 27 ноября 1998 года в Киеве на Учредительном съезде было официально провозглашено о создании Всеукраинской общественной организации “Ассоциация налогоплательщиков Украины”, главная цель которой — улучшение предпринимательского климата в стране, развитие партнерских отношений между властью и бизнесом и повышение социальной ответственности плательщиков налогов.
За 20 лет Ассоциация создала региональные отделения во всех областях Украины и стала крупнейшим и самым авторитетным бизнес-объединением, насчитывающая около 7000 членов — крупных, средних и малых предприятий со всей Украины.
АНУ работает в тесном сотрудничестве с налоговиками, взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти, поддерживает широкие международные связи, организует обучение, консультации и обмен опытом.
В течение всего срока существования ВОО АНУ возглавляли президенты Степан Гавриш (1998 — 2005гг.), Сергей Бычков (2005 — 2007гг.), Николай Онищук (2007 — 2010гг.), Валентина Арбузова (2010 — 2014рр.), Василий Матийчик (2014 — 2015рр.) и Григол Катамадзе (с мая 2015г.).
АНУ является членом Европейской и Всемирной ассоциаций налогоплательщиков.