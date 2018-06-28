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Ар’єв у ПАРЄ закликав комісара Ради Європи відвідати українських політв’язнів у РФ

Ар’єв у ПАРЄ закликав комісара Ради Європи відвідати українських політв’язнів у РФ

Київ • УНН

 • 8985 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв закликав комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович відвідати українських політв’язнів, які утримуються у Російській Федерації. Про це він сьогодні сказав під час дебатів в Асамблеї щодо українських політв’язнів, передає УНН.

“Я хотів би закликати Дуню Міятович відвідати українських політв’язнів в Росії як комісара з прав людини. Я хотів би також звернути увагу Асамблеї, що українські громадяни були переселені з Криму в Росію проти волі. Їм було нав’язане російське громадянство. Вони тримають велику кількість людей у в’язницях”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, 28 червня у Парламентській асамблеї Ради Європи розпочалися дебати щодо українських політв’язнів у Росії.

Нагадаємо, І.Геращенко у ПАРЄ повідомила, що Росія не відповіла Україні на пропозицію обміну 23 засуджених росіян на українських в'язнів Кремля.

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