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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136438 просмотра

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8 марта, 10:25 • 142752 просмотра

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Арьев в ПАСЕ призвал комиссара Совета Европы посетить украинских политзаключенных в РФ

Арьев в ПАСЕ призвал комиссара Совета Европы посетить украинских политзаключенных в РФ

Киев  •  УНН

 • 8984 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев призвал комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович посетить украинских политзаключенных, содержащихся в Российской Федерации. Об этом он сказал во время дебатов в Ассамблее в отношении украинских политзаключенных, передает УНН.

"Я хотел бы призвать Дуню Миятович посетить украинских политзаключенных в России как комиссара по правам человека. Я хотел бы также обратить внимание Ассамблеи, что украинские граждане были переселены из Крыма в Россию против воли. Им было навязано российское гражданство. Они держат большое количество людей в тюрьмах", - отметил он.

Как сообщал УНН, 28 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы начались дебаты относительно украинских политзаключенных в России.

Напомним, И.Геращенко в ПАСЕ сообщила, что Россия не ответила Украине на предложение обмена 23 осужденных россиян на украинских узников Кремля.

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