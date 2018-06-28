Арьев в ПАСЕ призвал комиссара Совета Европы посетить украинских политзаключенных в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев призвал комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович посетить украинских политзаключенных, содержащихся в Российской Федерации. Об этом он сказал во время дебатов в Ассамблее в отношении украинских политзаключенных, передает УНН.
"Я хотел бы призвать Дуню Миятович посетить украинских политзаключенных в России как комиссара по правам человека. Я хотел бы также обратить внимание Ассамблеи, что украинские граждане были переселены из Крыма в Россию против воли. Им было навязано российское гражданство. Они держат большое количество людей в тюрьмах", - отметил он.
Как сообщал УНН, 28 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы начались дебаты относительно украинских политзаключенных в России.
Напомним, И.Геращенко в ПАСЕ сообщила, что Россия не ответила Украине на предложение обмена 23 осужденных россиян на украинских узников Кремля.