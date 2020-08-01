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"Арсенал" у матчі з "Челсі" здобув Кубок Англії

"Арсенал" у матчі з "Челсі" здобув Кубок Англії

Київ • УНН

 • 11740 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У поєдинку двох лондонських клубів – "Арсеналу" та "Челсі", визначився переможець фіналу Кубку Англії, повідомляє УНН.

На 5 хвилині зустрічі м’яч Крістіана Пулішича з передачі Жиру вивів “синіх” вперед. Проте дубль Пьєр-Емеріка Обамеянга (28 хв з пенальті і 67) дозволили “канонірам” святкувати виграш — 2:1.

З 73 хвилини “Челсі” виступав у меншості через вилучення Ковачича.

В активі “канонірів” вже 14 завойованих Кубків Англії — найбільша кількість серед англійських команд. “Челсі” вигравав даний трофей 8-м разів.

Додамо також, виграш трофею подарував “Арсеналу” путівку в розіграш Ліги Європи сезону 2020/21 років.

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