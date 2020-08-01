"Арсенал" у матчі з "Челсі" здобув Кубок Англії

На 5 хвилині зустрічі м’яч Крістіана Пулішича з передачі Жиру вивів “синіх” вперед. Проте дубль Пьєр-Емеріка Обамеянга (28 хв з пенальті і 67) дозволили “канонірам” святкувати виграш — 2:1.

З 73 хвилини “Челсі” виступав у меншості через вилучення Ковачича.

В активі “канонірів” вже 14 завойованих Кубків Англії — найбільша кількість серед англійських команд. “Челсі” вигравав даний трофей 8-м разів.

Додамо також, виграш трофею подарував “Арсеналу” путівку в розіграш Ліги Європи сезону 2020/21 років.