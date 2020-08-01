"Арсенал" в матче с "Челси" завоевал Кубок Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В поединке двух лондонских клубов — “Арсенала” и “Челси”, определился победитель финала Кубка Англии, сообщает УНН.
На 5 минуте встречи мяч Кристиана Пулишича по передаче Жиру вывел “синих” вперед. Однако дубль Пьер-Имре Обамеянга (28 мин с пенальти и 67) позволили “канонирам” праздновать выигрыш — 2:1.
С 73 минуты “Челси” выступал в меньшинстве после удаления Ковачича.
В активе “канониров” уже 14 завоеванных Кубков Англии — наибольшее количество среди английских команд. “Челси” выигрывал данный трофей 8-м раз.
Добавим также, выигрыш трофея подарил “Арсенала” путевку в розыгрыш Лиги Европы сезона 2020/21 годов.