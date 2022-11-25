Армія рф поранила в Україні 849 дітей – Офіс Генпрокурора

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"Станом на ранок 25 листопада 2022 року більше ніж 1289 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 440 дітей загинуло та понад 849 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.

Деталі

24 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон отримав поранення 11–річний хлопчик. А внаслідок обстрілу м. Берислав Херсонської області – 16–річна дівчинка.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 32.

Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2719 заклади освіти, з них 332 зруйновано повністю.