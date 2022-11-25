Армия рф ранила в Украине 849 детей – Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 849 детей, убили – 440. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"По состоянию на утро 25 ноября 2022 года более 1289 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 440 детей погибли и более 849 получили ранения в разной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Детали
24 ноября в результате вражеского обстрела Херсона получил ранение 11-летний мальчик. А в результате обстрела Берислава Херсонской области – 16-летняя девочка.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Днепропетровской – 32.
Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Добавим
Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2719 учебных заведений, из них 332 разрушены полностью.