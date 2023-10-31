Армія рф атакувала село на Херсонщині: жінка отримала поранення на подвір'ї будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські війська вдарили по Велетенському у Херсонській області, є постраждала людина, повідомили у вівторок у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"Окупаційні війська атакували Велетенське Білозерської громади. Постраждала 82-річна жителька, яка знаходилася на подвірʼї будинку", - повідомили в ОВА у телеграм-каналі.
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Як зазначається, у жінки – вибухова травма та уламкове поранення руки. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Після надання меддопомоги від госпіталізації потерпіла відмовилася, вказали в ОВА.
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