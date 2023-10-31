Армия рф атаковала село в Херсонской области: женщина получила ранения в дворе дома
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские войска ударили по Велетенскому в Херсонской области, есть пострадавший человек, сообщили во вторник в Херсонской ОВА, пишет УНН.
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"Оккупационные войска атаковали Велетенское Белозерской громады. Пострадала 82-летняя жительница, которая находилась во дворе дома", - сообщили в ОВА в телеграм-канале.
Детали
Как отмечается, у женщины – взрывная травма и осколочное ранение руки. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
После оказания медпомощи от госпитализации пострадавшая отказалась, указали в ОГА.
Напомним
Армия рф ударила ракетой по Херсону.