Армія Ізраїлю повідомила про ураження оперативного штабу і апарату служби безпеки ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Минулої доби ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах інфраструктури ХАМАС, включаючи тунелі, штаби, склади зброї, мінометні установки і протитанкові ракетні пускові установки. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.
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«Під час широкомасштабних ударів в секторі Гази за останню добу ЦАХАЛ завдав ударів по кількох терористах і об'єктах інфраструктури ХАМАС, включаючи шахти до тунелів, що використовують терористи, військові штаби, склади зброї, мінометні установки і протитанкові ракетні пускові установки», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що вночі ЦАХАЛ завдав удару по оперативному апарату ХАМАС, в тому числі по військових кімнатах, інфраструктурі та військовому штабу. Армія Ізраїлю повідомляє, що штаб ХАМАС встановив блокаду, що перешкоджало евакуації жителів Гази в безпечніші райони на півдні сектору Гази.
Окрім того, як зазначається, ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах військової інфраструктури і командних центрах апарату безпеки ХАМАС, який відповідає за нагляд за діяльністю терористичної організації в секторі Гази, а також за арешти і ув'язнення опонентів ХАМАС.
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