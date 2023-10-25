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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

Армія Ізраїлю повідомила про ураження оперативного штабу і апарату служби безпеки ХАМАС

Київ • УНН

 • 136949 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Минулої доби ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах інфраструктури ХАМАС, включаючи тунелі, штаби, склади зброї, мінометні установки і протитанкові ракетні пускові установки. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.

Армія Ізраїлю повідомила про ураження оперативного штабу і апарату служби безпеки ХАМАС

Цитата

«Під час широкомасштабних ударів в секторі Гази за останню добу ЦАХАЛ завдав ударів по кількох терористах і об'єктах інфраструктури ХАМАС, включаючи шахти до тунелів, що використовують терористи, військові штаби, склади зброї, мінометні установки і протитанкові ракетні пускові установки», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вночі ЦАХАЛ завдав удару по оперативному апарату ХАМАС, в тому числі по військових кімнатах, інфраструктурі та військовому штабу. Армія Ізраїлю повідомляє, що штаб ХАМАС встановив блокаду, що перешкоджало евакуації жителів Гази в безпечніші райони на півдні сектору Гази.

Окрім того, як зазначається, ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах військової інфраструктури і командних центрах апарату безпеки ХАМАС, який відповідає за нагляд за діяльністю терористичної організації в секторі Гази, а також за арешти і ув'язнення опонентів ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВМС Ізраїлю завдали удару по водолазах ХАМАС, які намагались пробратися на ізраїльський берег – ЦАХАЛ

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