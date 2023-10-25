Армия Израиля сообщила о поражении оперативного штаба и аппарата службы безопасности ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. За прошедшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по объектам инфраструктуры ХАМАС, включая туннели, штабы, склады оружия, минометные установки и противотанковые ракетные пусковые установки. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.
Цитата
«Во время широкомасштабных ударов в секторе Газа за последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по нескольким террористам и объектам инфраструктуры ХАМАС, включая шахты к туннелям, используемые террористами, военные штабы, склады оружия, минометные установки и противотанковые ракетные пусковые установки», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что ночью ЦАХАЛ нанес удар по оперативному аппарату ХАМАС, в том числе по военным комнатам, инфраструктуре и военному штабу. Армия Израиля сообщает, что штаб ХАМАС установил блокаду, что препятствовало эвакуации жителей Газы в более безопасные районы на юге сектора Газы.
Кроме того, как отмечается, ЦАХАЛ нанес удары по объектам военной инфраструктуры и командным центрам аппарата безопасности ХАМАС, который отвечает за надзор за деятельностью террористической организации в секторе Газа, а также за аресты и заключение оппонентов ХАМАС.
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