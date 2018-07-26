Армія Асада готує новий наступ на півночі Сирії - ЗМІ

Хоча цей район включений до складу "зон деескалації" в Сирії режим Асад продовжує стягувати війська і техніку до кордонів Туркмендаги.



За інформацією, отриманою з джерел в командуванні загонів опозиції, напередодні настання на півночі провінції Лазках проводиться розвідка місцевості та артилерійська підготовка.



Командувач однієї з опозиційних груп Иззет Балдир повідомив АА, що район Туркмендаги представляє особливу значимість для Асада.



"З Туркмендаги відкривається вид на прикордонну з Сирією турецьку провінцію Хатай. Цей же район дозволяє контролювати основні шляхи між провінціями Лазках і Ідліб", - сказав Балдир.



За його словами, на даний момент прихильники Асада стягують важке озброєння і живу силу в район Фиринлик поблизу Туркмандаги, а також до лінії Кизилдаг між Ідліб і Лазках. Крім того, сили режиму Асада концентруються в районах Убін і Наджі.



"Це наші землі. Ми готові боротися з Асадом до останньої краплі крові", - підкреслив він.



Цілком ймовірно, що перший удар доведеться з напряму Убін-Наджі, з тим, щоб відрізати і блокувати Туркмендагу від інших районів Сирії, підконтрольних противникам Асада.



Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.



За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона чоловік знайшли притулок за межами країни.



Нагадаємо, щонайменше 215 людей загинули в середу в результаті серії терактів в провінції Ес-Сувейда на півдні Сирії.