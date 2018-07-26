Армия Асада готовит новое наступление на севере Сирии - СМИ

Хотя этот район включен в состав "зон деэскалации" в Сирии режим Асад продолжает стягивать войска и технику к границам Туркмендагы.



По информации, полученной из источников в командовании отрядов оппозиции, в преддверии наступления на севере провинции Лазкие проводится разведка местности и артиллерийская подготовка.



Командующий одной из оппозиционных групп Иззет Балдыр сообщил АА, что район Туркмендагы представляют особую значимость для Асада.



"С Туркмендагы открывается вид на приграничную с Сирией турецкую провинцию Хатай. Этот же район позволяет контролировать основные пути между провинциями Лазкие и Идлибом", - сказал Балдыр.



По его словам, на данный момент сторонники Асада стягивают тяжелое вооружение и живую силу в район Фырынлык близ Туркмандагы, а также к линии Кызылдаг между Идлибом и Лазкие. Кроме того, силы режима Асада концентрируются в районах Убин и Наджие.



"Это наши земли. Мы готовы бороться с Асадом до последней капли крови", - подчеркнул он.



Вполне вероятно, что первый удар придется с направления Убин-Наджие, с тем, чтобы отрезать и блокировать Туркмендагы от остальных районов Сирии, подконтрольных противникам Асада.



Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.



По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.



Напомним, по меньшей мере 215 человек погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.