Армия Асада готовит новое наступление на севере Сирии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Армия режима Башара Асада и проиранские группировки готовят очередное наступление на подконтрольный сирийской оппозиции район Туркмандагы на севере Сирии. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Хотя этот район включен в состав "зон деэскалации" в Сирии режим Асад продолжает стягивать войска и технику к границам Туркмендагы.
По информации, полученной из источников в командовании отрядов оппозиции, в преддверии наступления на севере провинции Лазкие проводится разведка местности и артиллерийская подготовка.
Командующий одной из оппозиционных групп Иззет Балдыр сообщил АА, что район Туркмендагы представляют особую значимость для Асада.
"С Туркмендагы открывается вид на приграничную с Сирией турецкую провинцию Хатай. Этот же район позволяет контролировать основные пути между провинциями Лазкие и Идлибом", - сказал Балдыр.
По его словам, на данный момент сторонники Асада стягивают тяжелое вооружение и живую силу в район Фырынлык близ Туркмандагы, а также к линии Кызылдаг между Идлибом и Лазкие. Кроме того, силы режима Асада концентрируются в районах Убин и Наджие.
"Это наши земли. Мы готовы бороться с Асадом до последней капли крови", - подчеркнул он.
Вполне вероятно, что первый удар придется с направления Убин-Наджие, с тем, чтобы отрезать и блокировать Туркмендагы от остальных районов Сирии, подконтрольных противникам Асада.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.
Напомним, по меньшей мере 215 человек погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.