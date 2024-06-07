Армія РФ завдала ударів по шести громадах Сумської області
Київ • УНН
7 червня російська армія 14 разів обстріляла 6 населених пунктів у Сумській області України, внаслідок чого сталося 54 вибухи.
Протягом дня 7 червня армія РФ 14 разів обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 54 вибухи. Ударів зазнали Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
У Білопільській громаді були артилерійські обстріли (5 вибухів).
По Краснопільській громаді завдавали ударів з мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів).
У Зноб-Новгородській громаді були мінометні обстріли (2 вибухи).
У Шалигинській також зафіксовано мінометні (4 вибухи) та артилерійські (11 вибухів) обстріли.
По Есманьській громаді була атака FPV-дроном (1 вибух) та мінометні обстріли (2 вибухи).
На Великописарівську громаду армія РФ скидала 3 міни, зе були артилерійські обстріли (6 вибухів).
Також вночі й зранку російська армія здійснила 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Хотінська, Шалигинська, Есманьська та Великописарівська громади.
Ворог вночі та вранці обстріляв 6 громад Сумщини: пролунало 36 вибухів05.06.24, 09:20 • 19436 переглядiв