Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sumyСумы
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  116568 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  103559 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  106269 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  103525 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  84245 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  70470 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  74583 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  113975 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111690 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113799 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Правительство устраняет барьеры для импорта и установки энергетического оборудования, предлагает льготные кредиты

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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

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Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области

7 июня российская армия 14 раз обстреляла 6 населенных пунктов в Сумской области Украины, в результате чего произошло 54 взрыва.

Общество •   •  8215 просмотра
Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области

Из-за обстрелов Никопольщины погиб мужчина

7 июня в поселке Червоногригоровская Никопольского района Днепропетровской области в результате обстрела российской артиллерией погиб 70-летний мужчина, который также повредил жилой дом и линию электропередачи.

Общество •   •  8761 просмотра
Из-за обстрелов Никопольщины погиб мужчина

На премьеру Дании напали в Копенгагене

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен подверглась нападению и избиению со стороны мужа на улице Култорвет в Копенгагене в пятницу вечером, что шокировало ее.

политика •   •  10924 просмотра
На премьеру Дании напали в Копенгагене

Правительство устраняет барьеры для импорта и установки энергетического оборудования, предлагает льготные кредиты

Правительство отменяет импортные пошлины и НДС на энергетическое оборудование, запускает программу льготного кредитования для предприятий на приобретение энергетического оборудования и предлагает гражданам кредиты под 0% на сумму до 480 000 гривен на покупку энергетического оборудования.

Экономика •   •  10911 просмотра
Правительство устраняет барьеры для импорта и установки энергетического оборудования, предлагает льготные кредиты

Кабмин разрешил бронировать до 100% работников энергетики и оборонки

Кабинет министров разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики сокращать до 100% своих сотрудников для обеспечения эффективного производства вооружений и восстановления электросетевого комплекса для укрепления обороноспособности Украины и обеспечения людей теплом и электроэнергией.

Война •   •  11596 просмотра
Кабмин разрешил бронировать до 100% работников энергетики и оборонки

Минкульт запустил для украинцев "калькулятор фейков": как работает программа

Украина запускает инновационный инструмент "калькулятор фейков", который поможет гражданам отличать реальные новости от фейковых в рамках усилий по борьбе с дезинформацией и повышению медиаграмотности.

Общество •   •  10587 просмотра
Минкульт запустил для украинцев "калькулятор фейков": как работает программа

Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро

Делегации Киева в Париж провели переговоры о восстановлении Украины и" решили, что будут созданы новые инструменты, чтобы сопровождать " этот процесс.

Экономика •   •  12908 просмотра
Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро

5 минисериалов с увлекательным сюжетом: что можно успеть посмотреть пока есть свет

Подборка мини-сериалов, предлагающих захватывающие приключения, комедии, детективы и захватывающие научно-фантастические боевики.

УНН Lite •   •  12592 просмотра
5 минисериалов с увлекательным сюжетом: что можно успеть посмотреть пока есть свет

"Это легитимное мероприятие": Макрон прокомментировал идею отправки инструкторов в Украину

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не считает обучение иностранными инструкторами на суверенной территории Украины солдат ВСУ за эскалацию конфликта с РФ.

Война •   •  13938 просмотра
"Это легитимное мероприятие": Макрон прокомментировал идею отправки инструкторов в Украину

Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине

Франция предоставит Украине истребители Mirage 2000-5 и обучит украинских пилотов и механиков, но точное количество самолетов не разглашается, чтобы враги не смогли воспользоваться этой информацией.

Война •   •  13312 просмотра
Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине