Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области

В течение дня 7 июня армия РФ 14 раз обстреливала Сумщину. Зафиксировано 54 взрыва. Удары получили Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская общины. Об этом сообщили в Сумской речь, передает УНН.

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В Белопольской общине были артиллерийские обстрелы (5 взрывов).

По Краснопольской общине наносили удары из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).

В Зноб-Новгородской общине были минометные обстрелы (2 взрыва).

В Шалыгинской также зафиксированы минометные (4 взрыва) и артиллерийские (11 взрывов) обстрелы.

По Эсманьской общине была атака FPV-дроном (1 взрыв) и минометные обстрелы (2 взрыва).

На Великописаревская общину армия РФ сбрасывала 3 минуты, зе были артиллерийские обстрелы (6 взрывов).

Также ночью и утром российская армия осуществила 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Под огнем с территории РФ оказались Хотинская, Шалыгинская, Эсманьская и Великописаревская общины.

Враг ночью и утром обстрелял 6 общин Сумщины: прогремело 36 взрывов