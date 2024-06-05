Ворог вночі та вранці обстріляв 6 громад Сумщини: пролунало 36 вибухів
Київ • УНН
Російські війська вночі та вранці обстріляли 6 громад у Сумській області, при цьому було зафіксовано 36 вибухів внаслідок артилерійських, мінометних обсрілів та атак з БПЛА.
Російські війська у ніч на 5 червня та сьогодні зранку здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Ворожих обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Дружбівська, Есманська громади.
- Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли (2 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
- Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
- Білопільська громада: завдано артилерійські (2 вибухи), гранатометні (4 вибухи), мінометні ( 2 вибухи) обстріли та скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
- Дружбівська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
- Есманська громада: здійснено атаку FPV дроном (3 вибухи) та мінометний обстріл (13 вибухів)
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