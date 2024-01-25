Армія рф завдала понад 120 ударів по Запорізькій області: била з РСЗВ та артилерії і здійснила 38 дронових атак

Російські війська минулої доби атакували 23 міста та села у Запорізькій області, завдавши 124 ударів, у тому числі здійснивши 38 дронових атак, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Окупанти гатили по 23 мирних містах та селах Запорізького краю - зафіксовано 124 удари - написав Малашко у Telegram.

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Як повідомляється, 79 ворожих артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Левадного, Гуляйпільського, Полтавки, Білогір'я, Чарівного, Степногірська, Лобкового, Кам'янського, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Ворог атакував 38 безпілотниками Таврійське, Гуляйполе, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Гуляйпільське, Левадне, Затишшя й П'ятихатки, гатив з авіації по Оріхову, Малій Токмачці та Новоданилівці, а також здійснив 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, Новоандріївки й Нового.

"Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без пострадавших", - вказав Малашко.

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