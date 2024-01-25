Армия рф нанесла более 120 ударов по Запорожской области: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 38 дроновых атак

Российские войска за прошедшие сутки атаковали 23 города и села в Запорожской области, нанеся 124 ударов, в том числе осуществив 38 дроновых атак, сообщил в четверг председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Оккупанты били по 23 мирным городам и селам Запорожского края - зафиксировано 124 удара - написал Малашко в Telegram.

Детали

Как сообщается, 79 вражеских артобстрелов пришлись по территории Орехова, Левадного, Гуляйпольского, Полтавки, Белогорья, Чаривного, Степногорска, Лобкового, Каменского, Приморского и других населенных пунктов на линии огня.

Враг атаковал 38 беспилотниками Таврическое, Гуляйполе, Роботино, Полтавку, Новодаровку, Чаривне, Красное, Малиновку, Гуляйпольское, Левадное, Затишье и Пятихатки, бил из авиации по Орехову, Малой Токмачке и Новоданиловке, а также совершил 4 РСЗО-обстрела Роботино, Новоандреевки и Нового.

"Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших", - указал Малашко.

Херсонскую область враг атаковал 99 раз: попал в критическую инфраструктуру, есть погибший и 10 раненых