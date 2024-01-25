Армия рф нанесла более 120 ударов по Запорожской области: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 38 дроновых атак

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
  •  44207 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
  •  118000 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
  •  129488 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
  •  126329 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
  •  129072 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  161544 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  167791 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  150972 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  146388 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  159194 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Армия рф нанесла более 120 ударов по Запорожской области: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 38 дроновых атак

российская армия нанесла более 120 ударов по Запорожской области, в результате которых пострадали 23 населенных пункта. Эти удары включали 38 атак с беспилотников, а также обстрелы из РСЗО и артиллерии.

Война •   •  20552 просмотра
Армия рф нанесла более 120 ударов по Запорожской области: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 38 дроновых атак

Криворожье ночью подверглось дроновой атаке рф, есть разрушения на предприятии - ОВА

Российские войска направили дроновую атаку на Криворожье Днепропетровской области, повредив предприятие и вызвав пожар. Мировская громада в Никопольском районе также подверглась обстрелу.

Война •   •  18163 просмотра
Криворожье ночью подверглось дроновой атаке рф, есть разрушения на предприятии - ОВА

В Харькове сегодня День траура по погибшим от атаки рф 23 января

Харьков объявляет День траура по жертвам российской ракетной атаки 23 января, которая привела к одной из крупнейших трагедий в городе - более 70 раненых и 10 погибших.

Война •   •  17958 просмотра
В Харькове сегодня День траура по погибшим от атаки рф 23 января

Херсонскую область враг атаковал 99 раз: попал в критическую инфраструктуру, есть погибший и 10 раненых

Херсонская область в Украине подверглась 99 обстрелам со стороны российских войск, в результате чего один человек погиб и 10 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Пострадали жилые кварталы, два учебных заведения, объект критической инфраструктуры и склад.

Война •   •  16772 просмотра
Херсонскую область враг атаковал 99 раз: попал в критическую инфраструктуру, есть погибший и 10 раненых

С начала полномасштабного вторжения через пункты пропуска на границе с рф и белоруссией вернулось более 35 тысяч граждан Украины

С начала вторжения более 35 000 граждан Украины вернулись домой через пункты пропуска на границе с россией и беларусью, несмотря на то, что пункты пропуска официально закрыты,.

Общество •   •  15080 просмотра
С начала полномасштабного вторжения через пункты пропуска на границе с рф и белоруссией вернулось более 35 тысяч граждан Украины

Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер

Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, сообщил о двух ночных атаках на Одессу со стороны рф. В результате атак были ранены четыре человека

Война •   •  15640 просмотра
Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер

Олещук: появляется все больше инструментов, чтобы доставать врага там, где он не ждет

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявляет, что Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора.

Война •   •  18757 просмотра
Олещук: появляется все больше инструментов, чтобы доставать врага там, где он не ждет

Пограничники ЕС продолжат патрулировать границу Финляндии с рф до лета

Финляндия договорилась о продлении технической и кадровой поддержки со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) для патрулирования своей восточной границы с россией до лета.

Новости Мира •   •  18277 просмотра
Пограничники ЕС продолжат патрулировать границу Финляндии с рф до лета

В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод

Предположительно, удар беспилотника стал причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" в Туапсе (россия). Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Сочи из-за временного закрытия воздушного пространства.

Новости Мира •   •  21202 просмотра
В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод

Рашисты планируют применить химическое оружие против ВСУ на левобережье Херсонщины - СМИ

Сообщается, что российские военные планируют использование запрещенного химического вещества хлорпикрин против украинских сил в левобережных районах Херсонской области, чтобы получить контроль над Крынками.

Война •   •  24518 просмотра
Рашисты планируют применить химическое оружие против ВСУ на левобережье Херсонщины - СМИ