Херсонскую область враг атаковал 99 раз: попал в критическую инфраструктуру, есть погибший и 10 раненых

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 99 раз, известно об одной погибшей и 10 раненых людях, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 99 обстрелов, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 21 снаряд - написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; два учебных заведения; объект критической инфраструктуры и склад в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения", - сообщил Прокудин.

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