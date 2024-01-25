Херсонщину ворог атакував 99 разів: поцілив в критичну інфраструктуру, є загиблий і 10 поранених

Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 99 разів, відомо про одну загиблу та 10 поранених людей, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд - написав Прокудін у Telegram.

російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; два навчальні заклади; об'єкт критичної інфраструктури та склад у Бериславському районі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

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