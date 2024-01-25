Херсонщину ворог атакував 99 разів: поцілив в критичну інфраструктуру, є загиблий і 10 поранених
Київ • УНН
Херсонська область в Україні зазнала 99 обстрілів з боку російських військ, в результаті чого одна людина загинула і 10 отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Постраждали житлові квартали, два навчальні заклади, об'єкт критичної інфраструктури та склад.
Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 99 разів, відомо про одну загиблу та 10 поранених людей, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; два навчальні заклади; об'єкт критичної інфраструктури та склад у Бериславському районі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.
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