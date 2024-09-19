Армія рф обстріляла медзаклад на Сумщині: є поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли медичний заклад у Середина-Буді на Сумщині, спричинивши пожежу. Під час гасіння вогню окупанти вдарили безпілотником, поранивши двох цивільних чоловіків.
У Сумській області сьогодні, 19 вересня, російські війська обстріляли медичний заклад у місті Середина-Буда, загорілось господарське приміщення. Під час гасіння пожежі росіяни вдарили безпілотником по тій місцевості, поранено 51-річного та 34-річного цивільних чоловіків. Про це УНН повідомляє із посиланням на прокуратуру регіону.
19 вересня 2024 року близько 11:00 год застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог обстріляв медичний заклад м. Середина-Буда Шосткинського району, унаслідок чого відбулось загоряння господарського приміщення
У той час, коли місцеві жителі допомагали медикам тушити пожежу, окупанти вдарили безпілотником по тій місцевості.
Унаслідок повторного обстрілу поранено 51-річного та 34-річного цивільних чоловіків.
Доповнення
18 вересня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Краснопільської громади Сумської області загинули троє людей, одна людина поранена.