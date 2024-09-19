Армия рф обстреляла медучреждение на Сумщине: есть раненые

В Сумской области сегодня, 19 сентября, российские войска обстреляли медицинское учреждение в городе Середина-Буда, загорелось хозяйственное помещение. Во время тушения пожара россияне ударили беспилотником по той местности, ранены 51-летний и 34-летний гражданские мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру региона.

19 сентября 2024 года около 11:00 ч применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял медицинское учреждение г. Середина-Буда Шосткинского района, в результате чего произошло возгорание хозяйственного помещения - говорится в сообщении прокуратуры.

В то время, когда местные жители помогали медикам тушить пожар, оккупанты ударили беспилотником по той местности.

В результате повторного обстрела ранены 51-летний и 34-летний гражданские мужчины.

Дополнение

18 сентября в результате артиллерийского обстрела российскими войсками Краснопольской громады Сумской области погибли три человека, один человек ранен.