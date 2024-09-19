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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф обстреляла медучреждение на Сумщине: есть раненые

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 12:43  •  7726 просмотра

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Российские войска обстреляли медицинское учреждение в Середина-Буде на Сумщине, вызвав пожар. Во время тушения огня оккупанты ударили беспилотником, ранив двух гражданских мужчин.

В Сумской области сегодня, 19 сентября, российские войска обстреляли медицинское учреждение в городе Середина-Буда, загорелось хозяйственное помещение. Во время тушения пожара россияне ударили беспилотником по той местности, ранены 51-летний и 34-летний гражданские мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру региона.

19 сентября 2024 года около 11:00 ч применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял медицинское учреждение г. Середина-Буда Шосткинского района, в результате чего произошло возгорание хозяйственного помещения

- говорится в сообщении прокуратуры.

 В то время, когда местные жители помогали медикам тушить пожар, оккупанты ударили беспилотником по той местности.

В результате повторного обстрела ранены 51-летний и 34-летний гражданские мужчины.

Дополнение 

18 сентября в результате артиллерийского обстрела российскими войсками Краснопольской громады Сумской области погибли три человека, один человек ранен. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война