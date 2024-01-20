Армія рф атакувала Дніпропетровщину двома дронами й тричі обстріляла з артилерії

Поцілили двома дронами-камікадзе й ще тричі обстріляли з артилерії - окупанти сьогодні атакували Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

"Протягом дня від ворожих ударів потерпала Нікопольшина. По району окупанти поцілили двома дронами-камікадзе й ще тричі обстріляли його з артилерії. Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах", - повідомив голова ОВА.

За його словами, понівечені 5 приватних будинків та 6 господарських споруд. Люди неушкоджені.

"Щодо інших територій Дніпропетровщини – субота минула без атак", - резюмував він.

Нікополь та громада на Дніпропетровщині ввечері зазнали ворожої атаки з артилерії