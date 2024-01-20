Армия рф атаковала Днепропетровскую область двумя дронами и трижды обстреляла из артиллерии

Били двумя дронами-камикадзе и еще трижды обстреляли из артиллерии - оккупанты сегодня атаковали Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

"В течение дня от вражеских ударов страдала Никопольщина. По району оккупанты попали двумя дронами-камикадзе и еще трижды обстреляли его из артиллерии. Прилетало по самому Никополю, Марганецкой и Покровской сельской громадах", - сообщил глава ОГА.

По его словам, изуродованы 5 частных домов и 6 хозяйственных построек. Люди невредимы.

"Что касается других территорий Днепропетровщины - суббота прошла без атак", - резюмировал он.

Никополь и громада в Днепропетровской области вечером подверглись вражеской атаке из артиллерии