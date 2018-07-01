Аргентинський півзахисник став автором найбільш дальнього голу ЧС-2018

Вінгер “ПСЖ” Анхель Ді Марія забив з 30,2 ярда (27,4 метра). Даний гол виявився найбільш дальнім з усіх в рамках 21-го в історії Мундіалю.

Примітно, що 30-річний Ді Марія провів за збірну вже 97 поєдинків і за цим показником займає 6-те місце в історії збірної після Маскерано, Занетті, Мессі, Айяли і Дієго Сімеоне. Також гравець “ПСЖ” замикає десятку кращих бомбардирів в історії Аргентини (20 м’ячів).

Як повідомляв УНН, зустріч Аргентини та Франції закінчилася виграшем “триколірних” — 4:3.