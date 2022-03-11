Арестович звернувся до білорусів: ми не маємо наміру з вами воювати
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Україна не збирається воювати з Білоруссю, і Білорусь не повинна дати втягнути себе у війну з Україною. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у відеозверненні, пише УНН.
Цитата
"Шановні білоруси. Сьогодні Лукашенко в Москві. Саме під цей його візит о 14:00 російські літаки вдарили по території України, зробили петлю і вдарили по території Білорусі, після чого білоруські солдати радісно колонами пішли в бік білоруського кордону", - сказав Арестович.
"У нас є звернення нашого міністра оборони Рєзнікова, і я можу вас у свою чергу повідомити і вдруге повторити те, про що ми говорили вже давно: ми не збираємося воювати з білорусами. А ви не повинні дозволити себе втягнути в цю злочинну авантюру, яку росіяни провокують абсолютно свідомо", - підкреслив він.
Деталі
За словами радника глави ОП, окупанти тепер вже не тільки використовують білоруську військову інфраструктуру, обстрілюючи Україну залпами балістичних ракет типу "Іскандер" з території Республіки.
Тепер же йде пряма провокація - удар по українській території, потім удар по білоруській території.
Арестович нагадав, що Україна за 15 днів знищила більше 12 тисяч російських військових.
Контекст
Міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю повідомив, що російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації - змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.
Пізніше стало відомо, що група з двох російських окупаційних літаків завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України о 14:40.