Арестович обратился к белорусам: мы не собираемся с вами воевать

Цитата

"Уважаемые белорусы. Сегодня Лукашенко в Москве. Именно под этот его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы", - сказал Арестович.

"У нас есть обращение нашего министра обороны Резникова, и я могу вас в свою очередь уведомить и второй раз повторить то, о чем мы говорили уже давно: мы не собираемся воевать с белорусами. А вы не должны позволить себя втянуть в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют совершенно сознательно", - подчеркнул он.

Детали

По словам советника главы ОП, оккупанты теперь уже не только используюют белорусскую военную инфраструктуру, обстреливая Украину залпами баллистических ракет типа "Искандер" с территории Республики.

Теперь же идет прямая провокация – удар по украинской территории, потом удар по белорусской территории.

Арестович напомнил, что Украина за 15 дней уничтожила больше 12 тысяч российских военных.

Контекст

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу сообщил, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

Позже стало известно, что группа из двух российских оккупационных самолетов нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины в 14:40.