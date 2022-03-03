Арестович: Запорізька та Южно-Українська АЕС під контролем українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Запорізька та Южно-Українська атомні електростанції під контролем українців та у безпеці. Про це під час брифінгу заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, передає УНН.
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"Міста Запоріжжя та Енергодар під контролем українського суспільства та військових. Міста готові до оборони. АЕС у безпеці. Це стосується Южно-Української та Запорізької АЕС в Енергодарі. Тобто зараз підстав для хвилювання немає", - заявив Арестович.
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Як писав УНН, напередодні війська окупантів після зустрічі з місцевими жителями відступили від міста Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція.
Російські окупаційні війська намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар. Запевняли, що їм вистачить лише ненадовго зайти до міста та сфотографуватися біля атомного об’єкта.