Арестович: Запорожская и Южно-Украинская АЭС под контролем украинцев

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"Города Запорожье и Энергодар под контролем украинского общества и военных. Города готовы к обороне. АЭС в безопасности. Это касается Южно-Украинской и Запорожской АЭС в Энергодаре. То есть сейчас оснований для волнения нет", - заявил Арестович.

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Как писал УНН, накануне войска оккупантов после встречи с местными жителями отступили от города Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция.

Российские оккупационные войска пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар. Уверяли, что им хватит лишь ненадолго зайти в город и сфотографироваться возле атомного объекта.