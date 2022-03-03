Арестович: Запорожская и Южно-Украинская АЭС под контролем украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Запорожская и Южноукраинская атомные электростанции под контролем украинцев и в безопасности. Об этом во время брифинга заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает УНН.
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"Города Запорожье и Энергодар под контролем украинского общества и военных. Города готовы к обороне. АЭС в безопасности. Это касается Южно-Украинской и Запорожской АЭС в Энергодаре. То есть сейчас оснований для волнения нет", - заявил Арестович.
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Как писал УНН, накануне войска оккупантов после встречи с местными жителями отступили от города Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция.
Российские оккупационные войска пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар. Уверяли, что им хватит лишь ненадолго зайти в город и сфотографироваться возле атомного объекта.