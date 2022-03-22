Арестович роз'яснив, що сталося сьогодні у Чорнобаївці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українські військові вдарили по російських окупантах в районі аеродрому Чорнобаївка двічі у вівторок - і вночі, і вдень. Про це написав у Facebook радник голови офісу Президента України Олексій Арестович, пише УНН.
Цитата
"По Чорнобаївці на сьогодні. Вночі російські війська з району аеродрому почали залпи "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь ми їм трохи насипали. В цілому полякали, але близько 01:30 потрапили в боєкомплект "Смерча" і детонацією пошкодило або знищило інші пускові установки", - написав Арестович.
Однак, за його словами, це "ще не все".
"Вдень вони здійснили пуск ракети ППО. Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа. Коротше, Чорнобаївка 7,5", - повідомив радник глави ОП.
Нагадаємо
Раніше сьогодні УНН писав, що українські військові знову вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" в Херсонській області. Як повідомив Арестович, цей феномен пояснюється тим, що росіяни накопичили величезне угруповання з Криму, і просуватися вглиб України вони можуть лише "капілярним шляхом".