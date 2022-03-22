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Арестович разъяснил, что произошло сегодня в Чернобаевке

Киев • УНН

 • 705236 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинские военные ударили по российским оккупантам в районе аэродрома Чернобаевка дважды во вторник – и ночью, и днем. Об этом написал в Facebook советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

Арестович разъяснил, что произошло сегодня в Чернобаевке

Цитата

"По Чернобаевке на сегодня. Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы "Смерчами" по Николаеву. В ответ мы им малость насыпали. В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча" и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", - написал Арестович.

Однако, по его словам, это "ещё не все".

"Днем они произвели пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар. Короче, Чернобаевка 7,5", - сообщил советник главы ОП.

Напомним

Ранее сегодня УНН писал, что украинские военные вновь ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области. Как сообщил Арестович, этот феномен объясняется тем, что россияне накопили огромное группировки из Крыма, и продвигаться вглубь Украины они могут лишь "капиллярным путем".

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