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Арештований з електронним браслетом обікрав на Рівненщині магазин

Арештований з електронним браслетом обікрав на Рівненщині магазин

Київ • УНН

 • 6620 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Чергову крадіжку скоїв 19-річний житель села Степань Сарненського району Рівненщини, який вже має 5 років судимості та за черговий злочин перебував під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Як повідомили у відділі комунікації, 13 листопада о другій ночі, коли пристрій розрядився, хлопець упродовж 30 хвилин проник до місцевого магазину. Звідти з трьох відділів викрав колонку, навушники, 5 флешкарт, 11 наручних годинників, парфуми, лосьйон, два ліхтарики, 24 запальнички, спортивний костюм та дорожню сумку, у яку помістив усі речі.

Хоча за півгодини молодик підключив заряджатися електронний засіб контролю, але невдовзі на порозі будинку підсудного стояли працівники карного розшуку та дільничний офіцер поліції. Під час проведення огляду правоохоронці виявили крадені речі, які вилучено та повернуто власнику під розписку.

Затриманий тепер перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі підготували клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу — тримання під вартою.

Хлопець - злодій зі стажем. Ще у 14 років за крадіжку він відбувся умовним терміном. Але зупинитися не міг і знову вчинив крадіжку — транспортного засобу. За це суд вирішив позбавити його волі та помістив до Дубенської виховної колонії. У грудні минулого року, звільнившись із колонії, довго теж не протримався. У вересні вчинив грабіж, крадіжку з проникненням та наніс односельчанину тілесні ушкодження середньої тяжкості. Молодику слідчі повідомили про підозру, а суд обрав міру запобіжного заходу — цілодобовий домашній арешт з електронним засобом контролю.

Українські Національні Новини

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