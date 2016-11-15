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15 марта, 19:03 • 109256 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149847 просмотра

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Арестованный с электронным браслетом обокрал в Ровенской области магазин

Арестованный с электронным браслетом обокрал в Ровенской области магазин

Киев • УНН

 • 6610 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Очередную кражу совершил 19-летний житель села Степань Сарненского района Ровенской области, который уже имеет 5 лет судимости и за очередное преступление находился под круглосуточным домашним арестом. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

Как сообщили в отделе коммуникации, 13 ноября в два часа ночи, когда устройство разрядилось, парень в течение 30 минут проник в местный магазин. Оттуда из трех отделов похитил колонку, наушники, 5 флэшкарт, 11 наручных часов, духи, лосьон, два фонарика, 24 зажигалки, спортивный костюм и дорожную сумку, в которую поместил все вещи.

Хотя через полчаса молодой человек подключил заряжаться электронное средство контроля, но вскоре на пороге дома подсудимого стояли сотрудники уголовного розыска и участковый офицер полиции. Во время осмотра правоохранители обнаружили ворованные вещи, которые изъяты и возвращены владельцу под расписку.

Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания. Следователи подготовили ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

Парень - вор со стажем. Еще в 14 лет за кражу он отделался условным сроком. Но остановиться не мог и снова совершил кражу - транспортного средства. За это суд решил лишить его свободы и поместил в Дубенскую воспитательную колонию. В декабре прошлого года, освободившись из колонии, долго тоже не продержался. В сентябре осуществил грабеж, кражу с проникновением и нанес односельчанину телесные повреждения средней тяжести. Молодому человеку следователи сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест с электронным средством контроля.

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