Арестованный с электронным браслетом обокрал в Ровенской области магазин
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Очередную кражу совершил 19-летний житель села Степань Сарненского района Ровенской области, который уже имеет 5 лет судимости и за очередное преступление находился под круглосуточным домашним арестом. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Как сообщили в отделе коммуникации, 13 ноября в два часа ночи, когда устройство разрядилось, парень в течение 30 минут проник в местный магазин. Оттуда из трех отделов похитил колонку, наушники, 5 флэшкарт, 11 наручных часов, духи, лосьон, два фонарика, 24 зажигалки, спортивный костюм и дорожную сумку, в которую поместил все вещи.
Хотя через полчаса молодой человек подключил заряжаться электронное средство контроля, но вскоре на пороге дома подсудимого стояли сотрудники уголовного розыска и участковый офицер полиции. Во время осмотра правоохранители обнаружили ворованные вещи, которые изъяты и возвращены владельцу под расписку.
Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания. Следователи подготовили ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей.
Парень - вор со стажем. Еще в 14 лет за кражу он отделался условным сроком. Но остановиться не мог и снова совершил кражу - транспортного средства. За это суд решил лишить его свободы и поместил в Дубенскую воспитательную колонию. В декабре прошлого года, освободившись из колонии, долго тоже не продержался. В сентябре осуществил грабеж, кражу с проникновением и нанес односельчанину телесные повреждения средней тяжести. Молодому человеку следователи сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест с электронным средством контроля.