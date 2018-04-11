Арештант із Лук'янівського СІЗО помер у реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Засуджений, який утримувався у Київському слідчому ізоляторі, помер в реанімації столичної клінічної лікарні. Про це УНН повідомив речник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак.
За даними речника заступника міністра, з початку утримання в СІЗО на початку квітня цього року засуджений за крадіжку поводив себе неадекватно і проявляв буйство.
Уже через два дні його перевели до камери медчастини з забійними синцями і гематомами на обличчі. Стан здоров'я засудженого різко погіршився і його перевели до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги з синцями, забоями і гематомами та підозрою на закриту черепно-мозкову травму.
Однак, засуджений, якому було 22 роки, помер 9 квітня вдень. Причину смерті буде встановлено після судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, в Одеському СІЗО помер арештант.