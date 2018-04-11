Арестант из Лукьяновского СИЗО умер в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Осужденный, содержащийся в Киевском следственном изоляторе, умер в реанимации столичной клинической больницы. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышева Юрий Маслак.
По данным представителя заместителя министра, с начала содержания в СИЗО в начале апреля этого года осужденный за кражу вел себя неадекватно и проявлял буйство.
Уже через два дня его перевели в камеру медчасти с забойными синяками и гематомами на лице. Состояние здоровья осужденного резко ухудшилось и его перевели в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с синяками, ушибами и гематомами и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.
Однако, осужденный, которому было 22 года, умер 9 апреля днем. Причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, в Одесском СИЗО умер заключенный.