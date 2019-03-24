Аравійська коаліція атакувала позиції повстанців в столиці Ємену
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Очолювана Саудівською Аравією коаліція завдала в суботу повітряні удари по позиціях повстанців-хуситів (прихильників руху “Ансар Аллах”) в Сані. Про це повідомив телеканал Al Arabiya, передає УНН.
За його даними, атак зазнали два об’єкти, що використовувалися повстанцями для зберігання безпілотних літальних апаратів.
У Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і озброєними формуваннями хуситів. У найбільш активну фазу воно перейшло з вторгненням в березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.
Як повідомляв УНН, минулої доби винищувачі очолюваної Саудівською Аравією коаліції також зробили декілька повітряних нальотів на позиції, контрольовані повстанцями-хуситами із руху “Ансар Аллах” в Сані.