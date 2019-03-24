Аравийская коалиция атаковала позиции повстанцев в столице Йемена
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла в субботу воздушные удары по позициям повстанцев-хуситов (сторонников движения “Ансар Аллах”) в Сане. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает УНН.
По его данным, атакам подверглись два объекта, использовавшиеся мятежниками для хранения беспилотных летательных аппаратов.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки истребители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции также сделали несколько воздушных налетов на позиции, контролируемые повстанцами-хуситами с движения “Ансар Аллах” в Сане.