Арахамія розповів, що завтра розгляне Рада на трьох позачергових засіданнях
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У вівторок, 30 березня, відбудеться одразу 3 позачергових засідання Верховної Ради. Про це під час брифінгу повідомив голова депутатської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія, передає УНН із посиланням на пресслужбу політсили.
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“На першому засіданні ми ухвалимо постанову про засудження дій країни-агресора у зв’язку з ескалацією на Донбасі. Також буде доповідь головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про поточну ситуацію на фронті”, — розповів голова фракції.
На другому засіданні депутати розглянуть низку законопроєктів. Основним із них Давид Арахамія назвав президентський проєкт закону № 5300 про надання допомоги малому бізнесу, ФОПам, їхнім найманим співробітникам по 8 тис. грн з боку центральної влади. І додаткової компенсації, розмір якої на власний розсуд визначатимуть органи місцевого самоврядування.
“Епідеміологічна ситуація погіршується, дедалі більше регіонів йдуть на карантин. Щоб підтримати бізнес, який несе втрати, маємо ухвалити цей законопроєкт. Ми домовилися проголосувати його в першому читанні та в цілому, за процедурою ad hoc. Вже завтра він буде проголосований і, сподіваюся, оперативно підписаний”, — наголосив Давид Арахамія.
Також депутати розглянуть законопроєкти про велику приватизацію (№ 4020 і № 4543), податкову амністію (№ 5153, № 5155 і № 5156), підвищення відповідальності за недопуск до протипожежних перевірок.
На третьому позачерговому засіданні парламент має намір дати оцінку та засудити події, що відбулись 20 березня біля Офісу Президента України (№ 5295), а також заслухати інформацію голови СБУ, голови Національної поліції, в.о. директора ДБР.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, сьогодні народні депутати повідомили про заплановане третє засідання - щодо загострення ситуації на сході України.
Згодом народні депутати почали збирати підписи для проведення у вівторок, 30 березня, третього позачергового засідання Верховної Ради України, на якому вони мають намір прийняти постанову щодо загострення на Донбасі.
Додамо, що 27 березня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань парламенту у вівторок, 30 березня.