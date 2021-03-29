Арахамия рассказал, что завтра рассмотрит Рада на трех внеочередных заседаниях

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Во вторник, 30 марта, состоится сразу 3 внеочередных заседания Верховной Рады. Об этом во время брифинга сообщил председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Детали

“На первом заседании мы примем постановление об осуждении действий страны-агрессора в связи с эскалацией на Донбассе. Также будет доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о текущей ситуации на фронте”, — рассказал глава фракции.

На втором заседании депутаты рассмотрят ряд законопроектов. Основным из них Давид Арахамия назвал президентский проект закона № 5300 о предоставлении помощи малому бизнесу, ФЛП, их наемным сотрудникам по 8 тыс. грн со стороны центральной власти. И компенсации, размер которой по своему усмотрению будут определять органы местного самоуправления.

“Эпидемиологическая ситуация ухудшается, все больше регионов идут на карантин. Чтобы поддержать бизнес, который несет потери, должны принять этот законопроект. Мы договорились проголосовать его в первом чтении и в целом, по процедуре ad hoc. Уже завтра он будет проголосован и, надеюсь, оперативно подписан”, — подчеркнул Давид Арахамия.

Также депутаты рассмотрят законопроекты о большой приватизации (№ 4020 и № 4543), налоговую амнистию (№ 5153, № 5155 и № 5156), повышение ответственности за недопуск к противопожарным проверкам.

На третьем внеочередном заседании парламент намерен дать оценку и осудить события, что состоялось 20 марта у Офиса Президента Украины (№ 5295), а также заслушать информацию председателя СБУ, председателя Национальной полиции, и.о. директора ГБР.

Что было раньше

Как сообщал УНН, сегодня народные депутаты сообщили о запланированном третьем заседании — относительно обострения ситуации на востоке Украины.

Впоследствии народные депутаты начали собирать подписи для проведения во вторник, 30 марта, третьего внеочередного заседания Верховной Рады Украины, на котором они намерены принять постановление относительно обострения на Донбассе.

Добавим, что 27 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта.

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