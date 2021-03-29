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Нардепи почали збирати підписи для проведення третього позачергового засідання ВР

Нардепи почали збирати підписи для проведення третього позачергового засідання ВР

Київ • УНН

 • 14113 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Народні депутати почали збирати підписи для проведення у вівторок, 30 березня, третього позачергового засідання Верховної Ради України, на якому вони мають намір прийняти постанову щодо загострення на Донбасі. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Олександр Качура, передає УНН.

Цитата:

"Поставив свій підпис для скликання третього позачергового засідання ВРУ з наступних питань:

- заслуховування інформації від Головнокомандувача ЗСУ щодо ескалації збройного конфлікту на Сході України;

- заява ВРУ про порушення режиму тиші незаконними і контрольованими Росією збройними формуваннями", - написав Качура, опублікувавши заодно бланк для збору підписів.

Деталі

Інформацію про проведення третього засідання в своєму Telegram-каналі підтвердила і депутат "Слуги народу" Юлія Гришина.

"Завтра відбудеться не 2, а 3 позачергових засідання Верховної Ради. На першому - плануємо прийняти постанову з приводу загострення на Донбасі і заслухати Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака", - повідомила вона.

Що було раніше

27 березня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань парламенту у вівторок, 30 березня.

За його словами, перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 в зв'язку зі зверненням Президента України. На засіданні серед інших питань буде розглядатися проект Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300).

Відразу після його закінчення, за ініціативою 156 народних депутатів, буде проведено наступне позачергове засідання. Всього буде розглядатися 19 законодавчих ініціатив.

Раніше сьогодні народні депутати повідомили про заплановане третє засідання - щодо загострення ситуації на сході України.

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