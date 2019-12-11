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Арахамія показав зміни у новому законопроекті про "особливий статус Донбасу"

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що в новому законопроекті “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” змінюється лише строк його дії. Про це він написав у Facebook, додавши фото тексту законопроекту, передає УНН.

“Доповідаю: суть нашого законопроекту: в першій статті існуючого закону про особливий статус змінюється 2019 на 2020. Прошу утримуватись від маніпуляцій”, — написав Арахамія.

Як повідомляв УНН, раніше у Верховній Раді оприлюднили текст законопроекту про продовження “особливого статусу” Донбасу — зміни до закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, зареєстрований напередодні народними депутатами від “Слуги народу”.

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