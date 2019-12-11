Арахамия показал изменения в новом законопроекте об "особом статусе Донбасса"

“Докладываю: суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе меняется 2019 на 2020. Прошу воздержаться от манипуляций”, — написал Арахамия.

Как сообщал УНН, ранее в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении “особого статуса” Донбасса — изменения в закон “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, зарегистрирован накануне народными депутатами от “Слуги народа”.