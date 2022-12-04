Арахамія озвучив умови переговорів про “гарантії безпеки” для росії

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За його Арахамії, росії для отримання зеленого світла для переговорів з Україною достатньо покинути територію України, виплатити репарації (повне або часткове відшкодування збитків, заподіяних державі під час війни), покарати всіх воєнних злочинців та добровільно здати ядерну зброю.

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"Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - заявив політик.

Нагадаємо

Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу росії у гарантіях безпеки, якщо президент володимир путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французькому телеканалу TF1