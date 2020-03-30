Арахамія не виключає можливості проведення засідань ВР на вулиці

Відповідаючи на питання, чи буде змінюватися формат засідання, чи може ВР перейти на засідання на вулиці, Арахамія зазначив : "Сьогодні прохолодно, щоб на вулиці".

"Є такий формат, ми його вчора обговорювали. Єдине, що не подобається, це якщо земля (законопроект про відкриття ринку землі, - ред.), там ще є 700 правок, голосувати з лічильною комісією руками, якось не дуже зручно, бо поки порахують і таке інше. Це може зайняти дуже багато часу", - зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада України, крім сьогоднішнього позачергового засідання, збереться на позачергову сесію і ще одне позачергове засідання для розгляду додаткового питання.