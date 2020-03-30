Арахамія не виключає можливості проведення засідань ВР на вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Формат можливого проведення засідань Верховної Ради України на вулиці наразі розглядається, але є деякі моменти, які впливають на зручність їх проведення. Про це заявив журналістам під Радою голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи буде змінюватися формат засідання, чи може ВР перейти на засідання на вулиці, Арахамія зазначив : "Сьогодні прохолодно, щоб на вулиці".
"Є такий формат, ми його вчора обговорювали. Єдине, що не подобається, це якщо земля (законопроект про відкриття ринку землі, - ред.), там ще є 700 правок, голосувати з лічильною комісією руками, якось не дуже зручно, бо поки порахують і таке інше. Це може зайняти дуже багато часу", - зазначив він.
Нагадаємо, Верховна Рада України, крім сьогоднішнього позачергового засідання, збереться на позачергову сесію і ще одне позачергове засідання для розгляду додаткового питання.