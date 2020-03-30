Арахамия не исключает возможности проведения заседаний ВР на улице

Отвечая на вопрос, будет ли меняться формат заседания, и может ли ВР перейти на заседание на улице, Арахамия отметил: "Сегодня прохладно, чтобы на улице".

"Есть такой формат, мы его вчера обсуждали. Единственное, что не нравится, это если земля (законопроект об открытии рынка земли, - ред.), там еще есть 700 поправок, голосовать со счетной комиссией руками, то не очень удобно, потому что пока посчитают и так далее. Это может занять очень много времени", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада Украины, кроме сегодняшнего внеочередного заседания, соберется на внеочередную сессию и еще одно внеочередное заседание для рассмотрения дополнительного вопроса.