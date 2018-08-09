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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Аптеки підтримали ініціативу запровадження е-рецептів

Київ • УНН

 • 15113 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Ініціатива МОЗ щодо впровадження е-рецептів в Україні значно спростить життя пацієнтів, усунувши проблему відсутності прямої комунікації між лікарями та провізорами. Про це завили в Аптечній професійній асоціації України (АПАУ),  передає УНН.

Аптеки підтримали ініціативу запровадження е-рецептів

"Е-рецепт – не просто новація чи цифрова технологія, а, в першу чергу, необхідний інструмент взаємодії, який дозволить збільшити ефективність забезпечення українців потрібними їм ліками. Від такої реформи, без перебільшення, виграють усі. Лікар зможе приймати рішення на підставі повної інформації з електронної картки пацієнта. Для аптеки – це шлях швидкого обміну інформацією, що, у свою чергу, дозволить прискорити процес замовлення та оплати потрібних препаратів", – вважає директор Аптечної професійної асоціації України, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко.

За його словами АПАУ вітає ініціативу МОЗ в питанні впровадження системи е-рецептів, та зі свого боку готова всіляко цьому сприяти.

"Ми згодні надати будь-яку посильну підтримку, провести переговори з аптечними установами, їх власниками з питань збору необхідних статистичних даних, зокрема, щодо моніторингу відпуску ліків і не тільки", – зазначив він.

Нагадаємо, майже 8 тис. аптек долучилися до урядової програми “Доступні ліки”.

Також нагадаємо, нардепи пропонують закрити сотні українських аптек.

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