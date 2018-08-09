Аптеки поддержали инициативу внедрения э-рецептов

"Э-рецепт - не просто новация или цифровая технология, а, в первую очередь, необходимый инструмент взаимодействия, который позволит повысить эффективность обеспечения украинцев нужными им лекарствами. От такой реформы, без преувеличения, выигрывают все. Врач сможет принимать решения на основании полной информации с электронной карточки пациента. Для аптеки - это путь быстрого обмена информацией, что, в свою очередь, позволит ускорить процесс заказа и оплаты нужных препаратов", - считает директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины, доктор фармацев ичних наук Владимир Руденко.

По его словам АПАУ приветствует инициативу Минздрава в вопросе внедрения системы электронной рецептов, и со своей стороны готова всячески этому способствовать.

"Мы согласны предоставить любую посильную поддержку, провести переговоры с аптечными учреждениями, их владельцами по вопросам сбора необходимых статистических данных, в частности, мониторинга отпуска лекарств и не только", - отметил он.

Напомним, почти 8 тыс. аптек присоединились к правительственной программе "Доступные лекарства".

Также напомним, нардепы предлагают закрыть сотни украинских аптек.