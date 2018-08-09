Аптеки поддержали инициативу внедрения э-рецептов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Инициатива Минздрава по внедрению э-рецептов в Украине значительно упростит жизнь пациентов, устранив проблему отсутствия прямой коммуникации между врачами и провизорами. Об этом завили в Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ), передает УНН.
"Э-рецепт - не просто новация или цифровая технология, а, в первую очередь, необходимый инструмент взаимодействия, который позволит повысить эффективность обеспечения украинцев нужными им лекарствами. От такой реформы, без преувеличения, выигрывают все. Врач сможет принимать решения на основании полной информации с электронной карточки пациента. Для аптеки - это путь быстрого обмена информацией, что, в свою очередь, позволит ускорить процесс заказа и оплаты нужных препаратов", - считает директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины, доктор фармацев ичних наук Владимир Руденко.
По его словам АПАУ приветствует инициативу Минздрава в вопросе внедрения системы электронной рецептов, и со своей стороны готова всячески этому способствовать.
"Мы согласны предоставить любую посильную поддержку, провести переговоры с аптечными учреждениями, их владельцами по вопросам сбора необходимых статистических данных, в частности, мониторинга отпуска лекарств и не только", - отметил он.
Напомним, почти 8 тыс. аптек присоединились к правительственной программе "Доступные лекарства".
Также напомним, нардепы предлагают закрыть сотни украинских аптек.