Apple в цьому році випустить три нових iPhone

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Компанія Apple готується випустити в кінці нинішнього року відразу три нових iPhone. Один їх них буде найбільшим з випущених досі, другий - того ж розміру, що iPhone X, але оновлений, і третій - з деякими з ключових функцій флагманського телефону, але бюджетнішим. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, знайомі з планами компанії, передає УНН.