Apple в цьому році випустить три нових iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Компанія Apple готується випустити в кінці нинішнього року відразу три нових iPhone. Один їх них буде найбільшим з випущених досі, другий - того ж розміру, що iPhone X, але оновлений, і третій - з деякими з ключових функцій флагманського телефону, але бюджетнішим. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, знайомі з планами компанії, передає УНН.
Згідно нової лінійки, Apple хоче догодити і збільшити кількість споживачів, які чекають від iPhone багатозадачності, а також тим з них, хто шукає більш доступну версію iPhone X.
Великий смартфон, який отримав кодову назву D33, може мати роздільну здатність екрану 1242x2688, а також технологію OLED. Крім цього, дана модель буде мати сканер Face ID для розблокування екрану і проведення платежів.
Очікується, що у великому iPhone і оновленому iPhone X буде використаний новий процесор А12. Краї цих смартфонів як і раніше будуть виконані з нержавіючої сталі.
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Передбачається, що обидві ці моделі будуть представлені в золотому кольорі. Apple, яка в iPhone X відмовилася від цього кольору, розраховує залучити більше покупців на азіатському ринку, де золотий колір у смартфонів користується особливою популярністю.
Для деяких ринків розглядається можливість вибору смартфонів з однією або двома SIM-картами.
Телефони матимуть оновлену операційну систему, яка, ймовірно, називатиметься iOS 12, і матиме код під назвою Peace, який буде включати в себе оновлені можливості доповненої реальності, більш глибоку інтеграцію цифрового помічника Siri.
Крім того, нова недорога модель матиме той же самий екран, що і iPhone X, а також цифровий ідентифікатор особи, а не датчик відбитків пальців.
Як раніше повідомляв УНН, Корпорація Apple підтвердила, що критична вразливість процесорів, про яку стало відомо напередодні, стосується всіх моделей iMac і iPhone. Про це йдеться в заяві на сайті компанії. Раніше експерти виявили у процесорах Intel, AMD і ARM дефекти, через які звичайні для користувача програми можуть “побачити” структуру захищеної частини пам’яті ядра і здатні виявити місце зберігання конфіденційної інформації.