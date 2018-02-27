Apple в этом году выпустит три новых iPhone

Согласно новой линейки, Apple хочет угодить и увеличить количество потребителей, которые ждут от iPhone многозадачности, а также тем из них, кто ищет более доступную версию iPhone X.

Большой смартфон, получивший кодовое название D33, может иметь разрешение экрана 1242x2688, а также технологию OLED. Кроме этого, данная модель будет иметь сканер Face ID для разблокировки экрана и проведения платежей.

Ожидается, что в большом iPhone и обновленном iPhone X будет использован новый процессор А12. Края этих смартфонов по-прежнему будут выполнены из нержавеющей стали.

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Предполагается, что обе эти модели будут представлены в золотом цвете. Apple, в iPhone X отказалась от этого цвета, но рассчитывает привлечь больше покупателей на азиатском рынке, где золотой цвет у смартфонов пользуется особой популярностью.

Для некоторых рынков рассматривается возможность выбора смартфонов с одной или двумя SIM-картами.

Телефоны будут иметь обновленную операционную систему, которая, вероятно, будет называться iOS 12 и будет иметь код под названием Peace, который будет включать в себя обновленные возможности дополненной реальности, более глубокую интеграцию цифрового помощника Siri.

Кроме того, новая недорогая модель будет иметь тот же самый экран, что и iPhone X, а также цифровой идентификатор личности, а не датчик отпечатков пальцев.

Как ранее сообщал, Корпорация Apple подтвердила, что критическая уязвимость процессоров, о которой стало известно накануне, что касается всех моделей iMac и iPhone. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Ранее эксперты обнаружили в процессорах Intel, AMD и ARM дефекты, из-за которых обычные пользовательские программы могут "увидеть" структуру защищенной части памяти ядра и способны обнаружить место хранения конфиденциальной информации.