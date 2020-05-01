АПЛ може зобов'язати футболістів проводити тренування в захисних масках
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Керівництво Англійської Прем'єр-ліги підготувало ряд правил для клубів перед відновленням сезону, який був зупинений через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.
Гравці Прем'єр-ліги повинні будуть закривати свої обличчя в рамках нових правил, щоб забезпечити безпечне повернення до повноцінного тренування.
Плани включають тестування всіх гравців і офіційних осіб за 48 годин до повернення в тренувальний процес. Вони також будуть перевірені на можливі респіраторні хвороби, пов'язані із коронавірусом.
Окрім того, гравцям і персоналу можуть заборонити плювати на тренувальному майданчику, автомобілі футболістів повинні бути припарковані в трьох місцях одна від одної, а також ряд інших обмежень.
Примітно, що пропозиції були підготовлені медичним радником Прем'єр-ліги доктором Марком Джіллеттом після тісних консультацій з іншими європейськими лігами, включаючи Ла Лігу в Іспанії і Бундеслігу в Німеччині.
Зауважимо, що документ з новими обмеженнями буде обговорюватися на засіданні клубів Прем'єр-ліги на початку травня.